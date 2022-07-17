Шестилетний ребенок утонул в реке в Тамбове

Шестилетний мальчик утонул в реке Цна в районе пляжа «Парус» в Тамбове. Об этом сообщили в воскресенье, 17 июля, в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Инцидент произошел ранее в этот день. Как уточняет ИА «Онлайн Тамбов.ру», ребенок играл в воде в специально отведенной для купания детей зоне. Он нырнул в воду и пропал из поля зрения отца. Спустя некоторое время мальчика достали из воды, он был без сознания. Прибывшие на место врачи не смогли спасти жизнь ребенка.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

22 июня сообщалось, что в Ульяновске на реке Волга и реке Большая Черемшан утонули двое мужчин.