Один человек погиб при пожаре в Тверской области
Один человек погиб при пожаре в городе Конаково Тверской области. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Пожар произошел в деревянном здании местной центральной районной больницы. По предварительной информации, погибший являлся пациентом больницы.
Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Дело находится на контроле Конаковской межрайонной прокуратуры.
3 апреля в одном из корпусов Центральной клинической больницы РАН в Москве произошло возгорание. По данным главного столичного управления МЧС, в результате происшествия никто не пострадал, пожарным удалось спасти 12 человек из горящего корпуса.