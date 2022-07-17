Боксер «Кувалда» рассказал о способах победы Монсона в бою против Дацика

Российский боксер Дмитрий Кудряшов, известный по прозвищу «Кувалда», рассказал в воскресенье, 17 июля, «Известиям», чего ждет от боя Джеффа Монсона и Вячеслава Дацика.

По его мнению, Дацик сейчас находится на невероятном кураже.

«Дацик набрал сейчас обороты, часто дерется и тренируется. А Монсон — хоть и легенда, но боец скорее из прошлого», — отметил Кудряшов.

Он также уточнил, что фаворитом видит Дацика, так как, по его мнению, он своим здоровьем и настроем «снесет» Монсона.

При этом он уточнил, что если Монсону удастся перевести соперника в партер, то в таком случае его шансы увеличатся.

«Только если Дацик бесбашенно полетит на него, завязнет и упадет в партер, то там Монсон сделает свой «север-юг» и Дацик постучит. А так, когда Дацик начнет его бить, то не хватит ни здоровья, ни навыков этому противостоять у Монсона», — прокомментировал Кудряшов.

По его словам, поединок этих бойцов точно вызовет интерес у зрителей РЕН ТВ.

Кувалда считает, что фаворитом боя является Дацик, но при этом Монсон имеет шансы на победу. Также он отметил, что Дацик сейчас психологически чувствует подъем, так как идет на серии побед.

15 июля Дацик показал свою тренировку перед поединком с Джеффом Монсоном. На тренировке он поработал с боксерской грушей, а также попробовал исполнить прием, названный им «сальтухой», который пообещал включить в поединок.

По словам Дацика, он в этом поединке не ставит задачу отправить соперника в нокаут, он понимает, что выступает по правилам ММА, где для Монсона — его поле боя.

9 июля Вячеслав Дацик и Джефф Монсон подписали контракт о поединке по правилам ММА.

Монсону 51 год. По правилам ММА он не выступал с 2017 года, в активе американца с российским паспортом 60 побед, 29 поражений и одна ничья.

Дацику 42 года. На счету россиянина шесть побед и восемь поражений.

Поединок состоится 5 августа и станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Также зрители смогут в прямом эфире насладиться поединком Гаджи «Автомата» Наврузова против Фернандо Родригеса.