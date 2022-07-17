В Финляндии заявили о возможном отключении электроснабжения населения зимой

Финляндия из-за отказа от российских энергоносителей, нефти и газа уже этой зимой может столкнуться с отключением бытовых потребителей от электроснабжения до двух часов в сутки. Об этом сообщил финский телеканал YLE.

«Европа отказывается от российского ископаемого топлива. При этом поиск альтернативных источников вызвал затруднения», — говорится в заявлении.

Как отмечается на YLE, это означает, что регулирование и ограничения в энергетике могут быть одним из возможных решений.

Однако в компании — операторе электросетей страны Fingrid заявили, что отключение электроэнергии будет происходить только в крайнем случае.

21 мая Россия прекратила поставки газа в Финляндию. Это подтвердила финская компания Gasum. Также о прекращении поставок российского газа заявила финская газотранспортная компания Gasgrid Finland.

18 мая Gasum сообщила, что не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа в рублях. В связи с этим компания предупредила, что ожидает прекращения поставок газа.

22 апреля пресс-служба финского госоператора по передаче электроэнергии Fingrid сообщила, что Финляндия на треть сократит импорт российской электроэнергии. Импортная мощность в соединениях Fingrid составит максимум 900 МВт вместо нынешних 1300 МВт. При этом экспортная мощность из Финляндии в Россию останется неизменной — 320 МВт.

В середине апреля в Финляндии спрогнозировали рецессию экономики из-за санкций. Согласно данным исследования The Labour Institute for Economic Research LABORE, страну ждет снижение темпов экономического роста.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Однако некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации по защите Донбасса 24 февраля.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля. Власти Донецкой и Луганской республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных и объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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