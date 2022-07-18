Добычи воля

Итоги визита американского президента Джо Байдена на Ближний Восток вряд ли можно назвать однозначными. С одной стороны, пестрые заголовки об увеличении добычи до 13 млн баррелей в сутки, с другой — сдерживающий и сухой комментарий о том, что Саудовская Аравия будет поддерживать баланс мирового рынка нефти для обеспечения устойчивого экономического роста. Трудности перевода — вряд ли, скорее тонкости дипломатии.

Да, наследный принц Мухаммед бен Салман заявил: максимальные возможности его страны — нарастить добычу до 13 млн баррелей с нынешних чуть более 10 млн. Однако это вовсе не говорит о том, что это случится завтра или в ближайшей перспективе. Ранее саудиты говорили о возможности такого роста производства лишь к 2027 году. И вовсе не потому, что об этом просят американские партнеры, а согласно стратегическим планам нефтяников.

Пока же речь идет о том, что Саудовская Аравия согласилась скорректировать планы по приросту производства. В июле и августе страна увеличит показатель на 50% и будет добывать на 250 тыс. баррелей в сутки больше, чем раньше.

Максимальная планка для Саудовской Аравии на август составляет 11 млн баррелей в сутки. Прежде королевство редко достигало этого уровня и никогда не поддерживало его в течение длительного времени. Таким образом, никто не поручится, что саудиты смогут стабильно добывать 11 млн баррелей в сутки или даже больше. Еще более невероятно, что королевство быстро запустит якобы имеющиеся у него мощности, чтобы довести добычу до 12,2 млн баррелей в сутки, даже если захочет. Если страна попытается на горизонте полугода, например, серьезно увеличить производство, совершенно не факт, что у нее получится это сделать. Даже в случае успеха удержать такой показатель невозможно.

Добывать на максимуме — значит не иметь никаких вариантов для маневра в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств. Мы все помним, каким потрясением для рынка стала атака беспилотников на крупнейший в мире завод первичной переработки нефти в Абкайке на востоке Саудовской Аравии и нефтеперерабатывающий завод на месторождении Хурайс, которая произошла в сентябре 2019 года. Из-за диверсии начались пожары на государственных предприятиях Saudi Aramco, которые были ликвидированы за считаные часы, но вызвали временное падение добычи саудовской нефти более чем вдвое, до 4,1 млн баррелей, что соответствует 5% мировой нефтедобычи. Может ли кто-либо сегодня гарантировать, что подобное не произойдет? Вряд ли. А выполнять обязательства перед своими контрагентами нужно.

Сегодня общемировое потребление нефти составляет порядка 100 млн баррелей в день. Если бы Саудовская Аравия обязалась бы увеличить добычу до 13 млн баррелей, это реально всколыхнуло бы рынок, но никто таких обязательств не давал. А рост добычи в августе не на 171 тыс. баррелей, а на 250 тыс. не окажет на рынок никакого влияния. Характерный тому пример — высвобождение нефти из резервов США и других членов Международного энергетического агентства. Суммарный объем поставляемой ими нефти составляет чуть более 1 млн баррелей.

Как заявлял недавно ушедший из жизни бывший глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо, отказ от поставок нефти из России не может пройти для импортеров безболезненно. Сегодня в мире просто не существует свободных мощностей, способных заместить 7 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, которых наша страна отправляет на экспорт.

Ближайшая встреча ОПЕК+ намечена на 3 августа, но вряд ли на ней будут приняты какие-либо решения о кардинальных изменениях. Как справедливо отметили в Эр-Рияде, они продолжают оценивать рыночные условия с партнерами по организации. Поэтому самостоятельно увеличивать добычу без согласия на это других членов картеля саудиты не будут: это не в их интересах. Они стремятся заработать на рынке нефти как можно больше, поэтому и не будут разрушать спрос.

Автор — руководитель проекта Tekface, эксперт межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России

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