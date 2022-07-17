Синоптики пообещали грозу и сильный ветер в Брянской области

В понедельник, 18 июля, в Брянской области ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Так, местами на территории области пройдет гроза. При этом порывы ветра составят от 15 до 20 м/сек.

В пресс-службе регионального управления МЧС отметили, что в результате ухудшения погоды возрастет вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Может быть нарушена работа электроснабжения, могут ухудшиться дорожные условия, обрушиться слабоукрепленные и ветхие конструкции.

Ранее в этот день Гидрометцентр России сообщал, что желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве до вечера из-за грозы.