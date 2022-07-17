Глава штаба ВВС Британии Уигстон назвал нападение на страну НАТО условием войны с Россией

Глава штаба британских ВВС Майкл Уигстон назвал Россию самой значительной угрозой для Соединенного Королевства и для Европы. Об этом он заявил 15 июля Sky News.

По его словам, британские военные самолеты должны быть готовыми к прямому столкновению с российскими Вооруженными силами.

«Мы должны быть готовы к этому, и это, на мой взгляд, самый важный урок для европейской безопасности, который следует из вторжения. Я не сомневаюсь, что Россия представляет собой самую насущную угрозу безопасности Великобритании и Европы», — заявил Уигстон.

По словам главы ВВС, Великобритания будет защищать любого члена НАТО в случае нападения России, но при этом он надеется, что такой сценарий не будет реализован.

«Мы должны быть готовы поддержать наших союзников в НАТО и защищать территорию НАТО, а не только территорию Великобритании. Я не сомневаюсь, что это явная и реальная угроза, для которой мы тренируемся. Очевидно, мы надеемся, что до этого не дойдет и сдерживание сработает, но настанет день, когда Россия предпримет агрессивные действия против государства НАТО, к которому мы будем готовы», — добавил Уигстон.

10 июля финский историк Юсси Ялонен предложил западным странам рассмотреть возможность вмешательства в украинский кризис на стороне Киева. Он считает, что Запад избегает военного вмешательства, придерживаясь стратегии снабжать Украину оружием. По мнению эксперта, такая позиция потерпела неудачу. При этом многие российские политики считают, что коллективный Запад уже ведет гибридную войну с Россией, накачивая Украину оружием.

29 июня лидеры НАТО назвали Россию самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса.

24 июня российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Европы и НАТО объединяются для войны с Россией. Лавров подчеркнул, что Москва будет следить за шагами, которые предпримет Брюссель.

До этого, 29 апреля, военный аналитик и обозреватель Лиам Дойл в материале для Daily Express выразил мнение, что ФРГ, Великобритания и США могут первыми напасть на Россию в случае усугубления мировой напряженности, такими действиями развязав третью мировую войну.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».