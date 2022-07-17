Politico указала на лазейки в готовящемся санкционном пакете против РФ

Европейская комиссия (ЕК) 15 июля изложила планы по запрету импорта российского золота, притом что на данный момент ювелирные изделия исключены из списка подпадающих под санкции товаров. Об этом говорится в материале газеты Politico, указывающем на то, что Европа оставила для себя лазейки в готовящемся пакете рестрикций.

В публикации говорится, что исполнительный орган ЕС начал разрабатывать планы запрета на ввоз золота из России после того, как в прошлом месяце экономические державы G7 объявили о своих планах «задушить доходы» Кремля.

В проекте пакета санкций, который еще должен быть одобрен странами ЕС, по данным издания, содержится пункт, запрещающий «покупать, импортировать или передавать прямо или косвенно золото, указанное в Приложении XXVI, если оно происходит из России или было вывезено из России в ЕС или любую третью страну».

Однако проект приложения к документу, по заявлению в материале, отражает запрет только на золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты и отходы или лом золота. Отмечается также, что в проекте не указано золото в виде ювелирных изделий, таких как золотые цепочки или золотые кольца. Это, указывается в тексте, может оставить лазейки, которые «заставят деньги течь в кремлевскую казну».

Ежегодно Россия экспортирует золото на несколько миллиардов евро. Так, в 2019 году около 90% российского экспорта золота пришлось на Великобританию, которая уже покинула ЕС.

При этом планы Комиссии выходят за рамки простого запрета на золото.

Ограничительные меры в отношении России будут включать в себя более строгие требования к отчетности о замораживании активов лиц, подпадающих под санкции, и ужесточать контроль за экспортом двойного назначения и передовых технологий. Например, Комиссия планирует запретить экспорт в Россию слезоточивого газа, чернил для снятия отпечатков пальцев, полицейских касок и щитов, а также водометов, которые могут быть использованы против людей, говорится в проекте санкций.

Явно стремясь противостоять убеждениям России в том, что санкции ЕС способствуют голоду во всем мире, блокируя экспорт зерна и продуктов питания, законопроект вводит определенные исключения из процесса замораживания активов. Так, отмечается в материале, страны могут разрешать использование замороженных активов, когда они предназначены для предотвращения событий, которые могут оказать «серьезное и значительное влияние на здоровье и безопасность человека или окружающую среду». Аналогичное исключение применяется к импорту и транспортировке сельскохозяйственных и пищевых продуктов, таких как пшеница и удобрения.

На вопрос, означает ли это, что ЕС ранее блокировал поток удобрений или зерна, дипломат союза пояснил, что ЕК следит за тем, чтобы не было «побочных эффектов других санкций, которые могли бы каким-то образом создать даже намек на административное бремя для экспорта зерна».

По словам нескольких дипломатов, министры иностранных дел ЕС обсудят планы 18 июля, а затем европейские послы могут разработать соответствующие документы во время своих встреч после 20 числа.

После того как ЕК потребовалось несколько недель для привлечения всех стран к участию в разработке нового пакета санкций — в основном из-за того, что Венгрия задержала запрет на нефть, — дипломаты ЕС заявили изданию о своих ожиданиях, что этот раунд будет принят без серьезных проблем.

15 июля стало известно, что Еврокомиссия планирует в седьмом пакете санкций ввести запрет на импорт золота из РФ и предложить ограничения на импорт товаров, которые могут быть использованы в военных целях, включая продукцию химической промышленности и машинное оборудование.

Вместе с тем словацкий депутат Европарламента Милан Угрик 15 июля в беседе с «Известиями» выразил мнение, что ожидать новых серьезных ограничений в новом пакете не стоит. По его мнению, они будут нацелены на пересмотр всех предыдущих санкций и устранение лазеек для их нарушения.

Постпреды Евросоюза 2 июня утвердили шестой пакет антироссийских санкций. Он включил в себя отключение от SWIFT еще трех российских и одного белорусского банков, частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт нефти из РФ по морю.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ и вводить другие антироссийские санкции на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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