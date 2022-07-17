Реклама
Прямой эфир
Мир
ВКС РФ уничтожили около 200 боевиков ВСУ под Харьковом
Политика
В Госдуме указали на способность ВС РФ «приземлить мысли» Киева об ударе по Крымскому мосту
Мир
WP назвала Байдена помехой демократам на выборах в конгресс
Мир
На следующей неделе Путин встретится с президентами Турции и Ирана
Мир
МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии из-за запрета Вучичу посетить Ясеновац
Мир
В Крыму потребовали полной денацификации Украины из-за слов про мост
Мир
На Украине задержали сотрудника СБУ по подозрению в госизмене
Мир
В Минобороны рассказали о дезертирстве в ВСУ из-за возросших потерь
Мир
На латвийско-российской границе застряли 1,2 тыс. грузовиков
Политика
В Совбезе предупредили Россию о важности проведения независимой политики
Общество
В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве

Слуцкий назвал планы ударов по Крымскому мосту «больными фантазиями Киева»

Слуцкий: угроза атаковать Крымский мост говорит о террористических методах Киева
0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Удары по Крымскому мосту — фантазии Киева, мост надежно защищен. Такое заявление в своем Telegram-канале в воскресенье, 17 июля, сделал глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

При этом он отметил, что в случае нанесения такого удара последует жесткий ответ.

Чернее моря: украинские боевики ударили по буровым платформам
На такие действия Киев подталкивает катастрофическое положение ВФУ в Донбассе, считают военные эксперты

«Удары по Крымскому мосту — это больные фантазии Киева. Он надежно защищен. Но, если только попробуют, получат так, что мало не покажется», — написал он.

Также в обстрелах населения Донбасса он считаете виновным не только киевский режим, но и его «кураторов и кукловодов».

Кроме того, по словам Слуцкого, ответственность за преступления придется разделить и западным партнерам Киева.

«Вопрос к западным партнерам Киева — понимают ли они, для чего используется поставляемая «военная помощь»? И что ответственность за преступления неонацистов придется разделить им всем — в США, Брюсселе, Лондоне?» — резюмировал он.

Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность».

Киев неоднократно заявлял о намерении уничтожить Крымский мост, однако в минобороны Украины признавали, что строение исключительно охраняется и нанести по нему удар невозможно.

Как напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, угроза подрыва этого моста со стороны Киева поступает уже не первый раз и Кремль принимает этот факт во внимание.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал в свою очередь самоубийством угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022