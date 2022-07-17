Слуцкий назвал планы ударов по Крымскому мосту «больными фантазиями Киева»

Удары по Крымскому мосту — фантазии Киева, мост надежно защищен. Такое заявление в своем Telegram-канале в воскресенье, 17 июля, сделал глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

При этом он отметил, что в случае нанесения такого удара последует жесткий ответ.

«Удары по Крымскому мосту — это больные фантазии Киева. Он надежно защищен. Но, если только попробуют, получат так, что мало не покажется», — написал он.

Также в обстрелах населения Донбасса он считаете виновным не только киевский режим, но и его «кураторов и кукловодов».

Кроме того, по словам Слуцкого, ответственность за преступления придется разделить и западным партнерам Киева.

«Вопрос к западным партнерам Киева — понимают ли они, для чего используется поставляемая «военная помощь»? И что ответственность за преступления неонацистов придется разделить им всем — в США, Брюсселе, Лондоне?» — резюмировал он.

Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность».

Киев неоднократно заявлял о намерении уничтожить Крымский мост, однако в минобороны Украины признавали, что строение исключительно охраняется и нанести по нему удар невозможно.

Как напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, угроза подрыва этого моста со стороны Киева поступает уже не первый раз и Кремль принимает этот факт во внимание.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал в свою очередь самоубийством угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту.