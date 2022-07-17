В Совбезе предупредили Россию о важности проведения независимой политики

Запад растерзает Россию, если она не будет проводить независимую политику. Такое заявление в воскресенье, 17 июля, сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В своем заявлении он отметил, что Россия на протяжении очень длительного периода была абсолютно самодостаточной и не была ничьим сателлитом.

«Наша страна всегда проводила собственный, независимый, суверенный курс. Это не нравится и, скорее всего, не будет нравиться», — констатировал он на встрече с ветеранами.

Однако он подчеркнул, что это не повод для уныния, «это повод для того, чтобы вместе трудиться, чтобы наша страна была сильной и никто даже и подумать не мог предпринять какие-то агрессивные действия в отношении нашего государства».

Он убежден, что Россия может быть сильной только в том случае, если она будет проводить полностью независимую внешнюю политику, если она будет оберегать свои рубежи, границы по всему периметру, если она будет защищена самыми современными видами вооружений.

«В противном случае — такое бывало неоднократно в истории человечества — нас просто растерзают», — заверил Медведев.

Ранее, 14 июля, Медведев сравнил политику США с книгой «Скотный двор» Джорджа Оруэлла. По его словам, США стремятся присвоить себе право верховного арбитра международной морали и законности, при этом неподсудного и безнаказанного.

Он также отметил, что США убеждены в своем праве всё решать за другие страны, а в некоторых случаях — физически ликвидировать их правителей.