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Сомнолог рассказал о влиянии перенесенного COVID-19 на сон

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О влиянии перенесенного Covid-19 на сон рассказал 17 июля радиостанции «Говорит Москва» руководитель Центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин.

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По данным сомнолога, 30% вылечившихся от коронавируса жалуются на бессонницу. При этом проявляется она не сразу, а через три-шесть месяцев после излечения.

«Распространенность инсомнии, то есть бессонницы, увеличивается спустя три, особенно шесть месяцев после перенесенного ковида», — сообщил он, отмечая, что на данный момент основные причины уже понятны, поэтому ведется работа над механизмом устранения этой проблемы.

Ранее заслуженный врач РФ, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов раскрыл секреты здорового сна и комфортного пробуждения. По его словам, максимальная загрузка днем поможет быстро засыпать и чувствовать себя активным с самого утра. Также утром рекомендуется сделать несколько интенсивных упражнений, они добавят бодрости и трудоспособности. Помогут также отказ от кофеинсодержащих напитков и наличие плотных штор, с помощью которых в комнате можно создать расслабляющий полумрак.

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