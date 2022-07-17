WP назвала Байдена помехой демократам на выборах в конгресс

Неудачи президента США Джо Байдена во внутренней политике могут обернуться для Демократической партии потерей большинства в палате представителей и сенате. Об этом 16 июля заявила газета The Washington Post.

Аналитик Дэн Болц отмечает, что за последнюю неделю произошло несколько событий, свидетельствовавших о разочаровании американцев деятельностью президента.

Так, личный рейтинг Байдена опустился до 33%, только 13% населения заявили, что страна развивается в правильном направлении, а также 64% демократов хотят видеть нового кандидата на выборах главы государства в 2024 году.

Кроме того, избирателей должны напугать годовая инфляция, составившая рекордные за 40 лет 9,1%, и провалы президентских законодательных инициатив из-за сенатора-демократа Джо Манчина, отмечает издание.

В связи с этим газета прогнозирует поражение демократов на ноябрьских выборах, на которых будут избираться полный состав палаты представителей и одна треть сената.

При этом Болц отметил, что популярность республиканцев также не может значительно вырасти из-за их ассоциаций с бывший президентом Дональдом Трампом, решением о запрете абортов в ряде штатов и массовыми стрельбами в школах.

16 июля журнал Newsweek предрек Байдену импичмент в случае провала демократов на промежуточных выборах. По словам сенатора-республиканца Теда Круза, для отстранения президента может быть найдено множество оснований.

15 июля издание The Wall Street Journal написало, что Байдену не следует баллотироваться на второй срок. Поводом для отказа от борьбы был назван возраст 79-летнего политика. По словам автора статьи, Байдену стоит больше думать о своем здоровье.

10 июля американский журналист Дуглас Мюррей заявил, что в последние шесть месяцев администрация президента пытается свалить все проблемы США на российского президента Владимира Путина, однако «американцы на это не покупаются». Он добавил, что именно Байден заблокировал нефтепровод из Канады, стремясь проводить как можно более «зеленую» политику. В результате этого вынужден «ездить по всему миру, умоляя других обеспечить его граждан нефтью».

При этом опросы общественного мнения, проведенные в июне, показали, что многие американцы считают Байдена слишком старым. Как заметил обозреватель The New York Times Питер Бейкер, к концу второго срока в случае переизбрания президенту США будет 86 лет. По его мнению, возраст может стать помехой не только для принятия решений, но и для длительных поездок, предусмотренных предвыборной кампанией.

Ранее, 14 июня, администрация Байдена подтвердила намерение действующего президента США баллотироваться на второй срок в 2024 году. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отвергла опасения журналистов о том, что возраст или здоровье Байдена могут стать проблемой для его участия в выборах.