В саду Мариинского дворца в Петербурге открылась выставка игр XX века

В саду Мариинского дворца открылась выставка «Игры XX века». Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Заксобрания Санкт-Петербурга.

Экспозиция стала первой, открывшейся на садовой территории парламента. Она будет работать до конца августа.

Посетители могут увидеть популярные игры для детей прошлого столетия — «Городки», «Резиночка», «Светофор», «Море волнуется раз», «Колечко-колечко», «Испорченный телефон», «Морской бой» и другие. Также на выставке есть описания игр с примерами из художественных произведений.

В рамках выставки проведут игровые программы для учеников начальных школ.

Сад Мариинского дворца открылся для посетителей с начала лета. Он открыт по выходным с 11:00 до 19:00.

Ранее, 14 июля, сообщалось, что в Астрахани откроют новую выставку, где можно будет увидеть более 100 работ местных художников.