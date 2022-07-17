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Минобороны заявило о дезертирстве стрелковой роты 58-го батальона ВСУ с позиций в ДНР

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На фоне значительных потерь в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ) нарастают случаи дезертирства. Об этом 17 июля заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что в районе Верхнекаменского в ДНР стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады терробороны в полном составе покинула свои позиции, убыв в неизвестном направлении.

Те же подразделения, которые не дезертируют, уничтожаются. Так, в рамках контрбатарейной борьбы — ответного огня по позициям украинской артиллерии — в ДНР был уничтожен взвод реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 107 районах боевых действий.

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Как сообщил Конашенков, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 140 вертолетов, 1558 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4084 танка и других боевых бронированных машин, 747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3151 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4379 единиц специальной военной автомобильной техники.

Днем ранее ВС РФ фактически уничтожили 115-ю механизированную бригаду ВСУ, действовавшую на северском направлении ДНР, потери их личного состава за двое суток составили более 600 человек. Для доукомплектования бригады в срочном порядке объявлено о мобилизации, сообщили в Минобороны РФ.

Еще в июне Киев заявил о «сотнях тысяч» мобилизованных, при этом минобороны страны признало, что из-за высоких потерь отправляет на фронт необученных молодых солдат.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины.

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