Врач перечислила полезные свойства персиков

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какими полезными свойствами обладают персики. Об этом 17 июля пишет «Газета.Ru».

По ее словам, высокое содержание растительной клетчатки и пектинов, которые содержатся в этом фрукте, поддерживают иммунитет и благотворно воздействуют на работу всех систем и органов.

«Это та растворимая клетчатка, которая выводит соли тяжелых металлов и токсины, снижает уровень холестерина в крови, выводит излишки жидкости из организма, обеспечивает нормальную работу сердечной мышцы и снижает артериальное давление», — перечислила врач.

Содержащийся в персиках бета-каротин также благотворно влияет на состояние зрения и микрофлору кишечника. Однако слишком сладкие фрукты не стоит употреблять диабетикам и при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Эксперт при этом посоветовала чистить персики от кожуры.

«Шкурка нежная, но ее лучше убирать, мы не знаем, чем обрабатывали и откуда везли персики. Промыть ее как следует невозможно, в силу хрупкости фрукта», — отметила Соломатина.

Ранее в этот день эндокринолог Антон Поляков рассказал о способствующей похудению ягоде — малине. По словам специалиста, она обладает необходимым мочегонным эффектом.

14 июля диетолог Михаил Гинзбург также назвал специю, которая поможет сбросить лишний вес — имбирь. При этом он отметил, что для каждого человека должна быть своя доза этого продукта, которая поможет добиться лучшего эффекта.