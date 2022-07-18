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Психолог назвала способы выйти из отпуска без стресса

Психолог Лысакова посоветовала готовиться к выходу из отпуска на работу за несколько дней
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Готовиться к выходу из отпуска стоит за несколько дней. За это время можно адаптировать режим сна и питания, чтобы вхождение в рабочий процесс стало более мягким. Об этом рассказала кандидат психологических наук Анастасия Лысакова.

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«Часто на отдыхе мы злоупотребляем едой, алкоголем, не спим ночами, что деструктивно сказывается на нас, когда мы выходим на работу и вынуждены вновь привыкать к более строгому режиму», — заявила она в эфире радио Sputnik.

При этом тем, кто работает с понедельника по пятницу, специалист посоветовала выходить на работу в конце недели, что позволит погрузиться в рабочие процессы, но при этом несильно устать. Кроме того, психолог порекомендовала в первый рабочий день побаловать себя чем-нибудь приятным.

«Это может быть поход в любимое кафе во время перерыва, вкусный капучино или разговор с коллегой, даже просто красивый наряд. Можно подумать над тем, за что вы любите свою работу, выписать плюсы», — добавила она.

По словам Лысаковой, в отпуск лучше ходить относительно часто, чтобы не происходило выгорания. Иначе отдых воспринимается психикой как жизнь, а работа — как условия, не совместимые с жизнью, отмечает 78.ru.

5 июля психолог Денис Хакимов рассказал об опасных последствиях трудоголизма. По его словам, под трудоголизмом подразумевается нездоровая, иногда даже навязчивая тяга к выполнению работы. Эксперт предупредил, что для трудоголиков труд представляет сверхценность, которая поглощает все остальные интересы. У таких людей возникает сложность с оценкой своего состояния. Для избегания негативных последствий трудоголикам психолог посоветовал разобраться в себе и найти те травмы и конфликты, которые привели к погружению в работу с головой.

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