Психолог назвала способы выйти из отпуска без стресса

Готовиться к выходу из отпуска стоит за несколько дней. За это время можно адаптировать режим сна и питания, чтобы вхождение в рабочий процесс стало более мягким. Об этом рассказала кандидат психологических наук Анастасия Лысакова.

«Часто на отдыхе мы злоупотребляем едой, алкоголем, не спим ночами, что деструктивно сказывается на нас, когда мы выходим на работу и вынуждены вновь привыкать к более строгому режиму», — заявила она в эфире радио Sputnik.

При этом тем, кто работает с понедельника по пятницу, специалист посоветовала выходить на работу в конце недели, что позволит погрузиться в рабочие процессы, но при этом несильно устать. Кроме того, психолог порекомендовала в первый рабочий день побаловать себя чем-нибудь приятным.

«Это может быть поход в любимое кафе во время перерыва, вкусный капучино или разговор с коллегой, даже просто красивый наряд. Можно подумать над тем, за что вы любите свою работу, выписать плюсы», — добавила она.

По словам Лысаковой, в отпуск лучше ходить относительно часто, чтобы не происходило выгорания. Иначе отдых воспринимается психикой как жизнь, а работа — как условия, не совместимые с жизнью, отмечает 78.ru.

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