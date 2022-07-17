В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве
Столичное ГУ МЧС предупредило москвичей в воскресенье, 17 июля, о грозе, дожде и порывах ветра до 15 м/с.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.
При этом, отмечается, что такая погода сохранится до конца суток.
В связи с погодными условиями, ГУ МЧС рекомендует, управляя автотранспортом, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать обгонов, перестроений и опережений.
Также порекомендовали парковать автомобиль вдали от деревьев.
Ранее в этот день Гидрометцентр России сообщал, что «желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве до вечера из-за грозы.