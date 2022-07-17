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В Гагаузии указали на отсутствие преимуществ от статуса кандидата в ЕС для Молдавии

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Фото: Global Look Press/dpa/Arne Immanuel Bänsch
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Молдавия не получит никаких преимуществ от полученного статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюза (ЕС). Об этом в воскресенье, 17 июля, заявил общественный деятель Гагаузской автономии Юрий Новак.

Он отметил, что скорее может произойти обратный эффект — можно окончательно потерять свою государственность.

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«Если бы не события в Юго-Восточной Европе, то ни за что не видать было действующей власти Молдавии кандидатства на вступление в ЕС», — подчеркнул он в беседе с «РИА Новости».

Также он отметил, что в Кишиневе могут бесконечно «рассказывать сказки про евроинтеграцию», но, какой план вынашивает пропрезидентская правящая партия на самом деле, вот главный вопрос, считает Новак.

«Все прекрасно понимают, что Молдавию как суверенное государство никто в ЕС и в НАТО не ждет», — добавил он.

Эксперт заявил, что жители Гагаузии всегда выступали за сохранение государственности Молдавии, именно поэтому в автономии никогда не было представительств партий, ратующих за объединение с Румынией. По мнению общественного деятеля, угроза потери суверенитета сейчас есть, но гагаузы готовы его отстаивать.

По словам Новака, вступление Молдавии в ЕС и НАТО возможно только через вхождение в состав Румынии, что означает потерю государственности.

Также он отметил, что люди будут против такого сценария, за исключением маргинальных и радикально настроенных групп.

Эксперт подчеркнул, что центральные власти, отказавшись выбрать позицию гибкости во внешней политике страны, не смогли обеспечить европейский уровень доходов населения.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

23 июня председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе. Дальнейшие шаги Евросовет сделает после выполнения кандидатами условий, обозначенных Еврокомиссией.

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