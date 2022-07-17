Реклама
Прямой эфир
Мир
ВКС РФ уничтожили около 200 боевиков ВСУ под Харьковом
Общество
Власти Крыма заявили о безопасности региона для отдыха
Мир
Опубликованы кадры ответных ударов «Градами» по позициям ВСУ
Мир
В ФРГ сообщили о невозможности пережить зиму без российского газа
Мир
МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии из-за запрета Вучичу посетить Ясеновац
Мир
В Крыму потребовали полной денацификации Украины из-за слов про мост
Общество
Опубликованы кадры с места крушения вертолета на Камчатке
Мир
В Минобороны рассказали о дезертирстве в ВСУ из-за возросших потерь
Мир
Обвиняемый в убийстве Абэ перед нападением намекнул о своих планах в письме
Мир
В Одессе уничтожен склад с противокорабельными ракетами Harpoon
Общество
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Разбившийся в Греции Ан-12 вез 11,5 т сербских вооружений в Бангладеш

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разбившийся в Греции самолет Ан-12 перевозил военную продукцию из Сербии в Бангладеш. Об этом 17 июля заявил сербский министр обороны Небойша Стефанович.

Жесткое приземление: эпоха дешевой авиации в мире заканчивается
Цены растут по всему миру, и дрогнули даже европейские лоукостеры вроде Ryanair

«Самолет вылетел около 20:40 из Ниша и перевозил около 11,5 т продукции нашей специализированной отрасли до конечного потребителя в Бангладеш. Заказчиком выступило министерство обороны Бангладеш», — цитирует Стефановича РТС.

Он подтвердил гибель всех восьми членов экипажа, находившихся на борту. По словам министра, они не были гражданами Сербии.

Самолет Ан-12 принадлежал компании «Меридиан» из Украины. Он вез груз компании «Валир» в Дакку и имел все необходимые разрешения.

Стефанович опроверг информацию о том, что самолет вез военную продукцию на Украину, так как в Сербии запрещен экспорт вооружений не только в нее, но и в Россию.

Украинский самолет упал в субботу, 16 июля. Первоначально сообщалось, что он выполнял рейс из Сербии в Иорданию.

Известно, что у самолета отказали двигатели, после этого пилот запросил у диспетчера разрешение на аварийную посадку. После разрешения на посадку в аэропорту Кавалы след самолета пропал с экранов радаров в 10 морских милях к западу от города.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022