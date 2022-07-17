Опубликованы кадры ответных ударов «Градами» по позициям ВСУ

В распоряжении «Известий» появились кадры ночного обстрела позиций вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Российские войска и силы ДНР нанесли серию ответных ударов с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». На кадрах видно, как снаряды один за другим летят в сторону противника.

8 июля корреспондент «Известий» Валентин Трушнин рассказал, что силы ДНР в ночное время проводят контрбатарейную борьбу с украинскими боевиками, реагируя на их удары по Донецку, Макеевке и другим населенным пунктам республики обстрелами из РСЗО «Град».

До этого, 9 июня, Минобороны РФ рассказало о боевой работе расчетов РСЗО «Ураган» Западного военного округа при выполнении задач по уничтожению позиций ВСУ. После получения координат целей от координаторов беспилотников и данных разведки расчеты РСЗО «Ураган» наносят удар по выявленным позициям противника.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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