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В Госдуме пригрозили сокрушительным ответом в случае удара по Крымскому мосту
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В Госдуме пригрозили сокрушительным ответом в случае удара по Крымскому мосту

Депутат Госдумы Шеремет пригрозил сокрушительным ответом в случае удара по Крымскому мосту
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет пригрозил ударом по Киеву, если вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют Крымский мост. Об этом он заявил 17 июля.

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«Попытка атаковать украинскими националистами Крымский мост обернется сокрушительным ударом по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия. За свою провокацию киевский режим получит такой ответ, что уже не сможет оправиться», — цитирует Шеремета «РИА Новости».

Депутат заверил, что Крымский мост надежно охраняется. Он также предупредил США об их ответственности, если переправа будет атакована их оружием.

«Ответственность за провокацию в отношении Крыма понесут и США, которые поставляют на Украину летальное оружие. Россия не будет церемониться с врагами, если США решили стать в их ряды. У нас есть возможности поставить на место американские власти, которые перешли все дозволенные границы. Призываем американский народ вернуть своей стране цивилизованный облик и прогнать режим [президента Джо] Байдена, который стремится утопить весь мир в крови», — добавил парламентарий.

Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность».

Кроме того, представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты для ударов против российских объектов в Крыму.

Как напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, угроза подрыва этого моста со стороны Киева поступает уже не первый раз и Кремль принимает этот факт во внимание.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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