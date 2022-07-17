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Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
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В Москве и области объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве до вечера из-за грозы. Об этом сообщил в воскресенье, 17 июля, Гидрометцентр России.

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«Погода потенциально опасна. Период предупреждения в Москве — с 12:00 до 18:00 17 июля. Местами гроза», — говорится в сообщении.

В Подмосковье объявлено аналогичное предупреждение.

Сегодня днем в столице воздух прогреется до +22–24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12–14. На территории Московской области синоптики обещают от +20–25 градусов в дневное время суток и от +9–14 градусов в ночное. В течение дня ожидается облачность с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза.

Ранее в этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшую неделю, с 18 по 24 июля, температура воздуха в Москве будет отставать от климатической нормы.

По прогнозам синоптика, погода в будние дни будет дождливой, а к выходным придет мощный скандинавский антициклон. К субботе потеплеет до 29 градусов, а в воскресенье воздух прогреется еще на три градуса, установится солнечная сухая погода.

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