Опубликованы кадры с места крушения вертолета на Камчатке

В Сети появились первые кадры с места крушения вертолета «Робинсон» на Камчатке, которым управлял российский биатлонист Игорь Малиновский.

Камчатские спасатели нашли сгоревшим пропавший накануне вертолет в районе перевала Семячкова, в 13 км от вулкана Узон. Там же и были обнаружены тела Малиновского и еще двух пассажиров воздушного судна — бывшего топ-менеджера «Эльдорадо», Simple и ЦУМа Зои Кайгородовой и директора по развитию цифрового канала Tele2 Сергея Колесняка.

По информации губернатора Камчатского края Владимира Солодова, «Робинсон» выполнял частный рейс, пассажиры вертолета не были зарегистрированы в качестве туристов. Известно, что Кайгородова и Колесняк прилетели на Камчатку в девятидневный тур.

Вертолет вылетел в субботу из долины Узон и следовал в село Мильково, где родился и окончил школу Малиновский. В установленное время он не вышел на связь. По словам губернатора, в этот день в районе места крушения вертолета наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода.