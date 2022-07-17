СБР выразил соболезнования родным погибшего в авиакатастрофе Малиновского

Союз биатлонистов России (СБР) выразил соболезнования родным и близким погибшего при крушении вертолета на Камчатке 25-летнего российского биатлониста Игоря Малиновского, управлявшего воздушным судном.

«Погиб многократный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский. Он обожал биатлон и авиацию. После завершения спортивной карьеры Игорь стал пилотом и работал на родной Камчатке. <...> Вся биатлонная семья скорбит. Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении союза.

Малиновский являлся участником Кубка мира, был неоднократным чемпионом мира и Европы среди юниоров.

О гибели биатлониста и еще двух пассажиров вертолета — бывшего топ-менеджера «Эльдорадо», Simple и ЦУМа Зои Кайгородовой и директора по развитию цифрового канала Tele2 Сергея Колесняка — стало известно ранее в воскресенье. Их тела были обнаружены на месте падения вертолета в районе перевала Семячкова, в 13 км от вулкана Узон.

По информации губернатора Камчатского края Владимира Солодова, «Робинсон» выполнял частный рейс, пассажиры вертолета не были зарегистрированы в качестве туристов. Известно, что Кайгородова и Колесняк прилетели на Камчатку в девятидневный тур.

Вертолет вылетел в субботу из долины Узон и следовал в село Мильково, где родился и окончил школу Малиновский. В установленное время он не вышел на связь.