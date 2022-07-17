WSJ предостерегла Байдена от переизбрания на пост президента

Публицист газеты The Wall Street Journal рекомендовал президенту США Джо Байдену не идти на второй срок из-за почтенного возраста. Об этом издание написало 15 июля.

В статье, которую написал 82-летний обозреватель Лэнс Морроу, говорится, что 79-летнему Байдену не стоит вновь выдвигать свою кандидатуру.

Морроу рассказал, что после 80-летия, которое наступит после ноябрьских промежуточных выборов в конгресс, Байдену нужно будет озаботиться вопросами здоровья, а не политики.

«Медицинские ужасы подстерегают. Если вы дошли до этого момента, то знаете о них. Восемьдесят лет — это не шутки. Ваш календарь будет перегружен визитами к врачу; первые полчаса ужина с друзьями будут посвящены медицинским новостям. Вы освоите экспертный жаргон — узнаете, например, о шкале Глисона для рака простаты», — заявил журналист.

Он также напомнил, что многие президенты США не доживали до такого возраста, в связи с чем посоветовал Байдену пересмотреть решение о повторном выдвижении.

«Несомненно, у вас, восьмидесятилетнего действующего президента, хитрого лиса, есть свои причины настаивать на намерении баллотироваться на переизбрание. Но на вашем месте, старина, я бы не стал», — резюмировал Морроу.

В последнее время Байден неоднократно допускал оговорки и демонстрировал странное поведение.

Так, 16 июля он заявил, что «чтит эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке», имея в виду созвучную на английском языке «самоотверженность». Тремя днями ранее Байден перепутал слова «честь» и «ужас», говоря о холокосте.

10 июля обозреватель The New York Times Питер Бейкер пришел к выводу, что Байден вряд ли сможет баллотироваться на второй срок по состоянию здоровья. Как следует из статьи, опросы общественного мнения показывают, что многие американцы считают его слишком старым.

Согласно данным опроса The Harvard CAPS / Harris Poll, рейтинг одобрения президента установил новый антирекорд, опустившись до 30%.