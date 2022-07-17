«Сбер» помог установить в парке Дербента крупнейший в России фонтан

На территории парка имени Низами Гянджеви в Дербенте установили самый большой в России светомузыкальный фонтанный комплекс. Его площадь составляет 4,7 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба «Сбера», который профинансировал строительство.

Использованные в проекте технологические решения позволяют создавать светомузыкальные шоу и транслировать видеоролики на водный экран.

Объект выполнен в архитектурных традициях Дагестана из местного природного камня и оснащен 1368 световыми прожекторами с индивидуальным управлением, двумя видеопроекторами для проецирования изображений и мощной акустической системой.

«Интерактивный фонтан выпускает в небо 2214 струй высотой от одного до 30 м. Он может работать в статическом или одном из пяти динамических режимов, включает девять чаш и располагается на двух ярусах», — рассказали в «Сбере».

В техническом помещении объекта проводятся экскурсии: элементы устройства фонтана проецируются на сетчатые экраны и выглядят так, будто они парят в воздухе.

Кроме того, в парке, который назван в честь одного из величайших поэтов средневекового Востока, в рамках реконструкции построили музей, библиотеки, смотровую башню и детский городок. «Сбер» участвовал в финансировании этих проектов.

Как рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, во время посещения Дербента три года назад было принято решение, что «обновленный парк должен стать жемчужиной города». «Мы просмотрели много проектов и даже в финальный вносили большие корректировки. Например, буквально год назад в проекте появились библиотека, музей, первый в стране музей фонтана под землей со сложнейшими техническими сооружениями», — отметил Греф.

По его словам, фонтан в Дербенте — «это в первую очередь торжество мастерства множества людей, которые принимали участие в его создании». «Многое делалось вручную благодаря искусству местных мастеров», — добавил он.

Парк имени Низами Гянджеви расположен в центре Дербента и является самым большим в городе. На его территории расположены древняя крепостная стена и ворота Киямат-капы, построенные в IХ–Х веках.

Фонтан в Дербенте стал 23-м в ряду интерактивных фонтанов, которые «Сбер» помог построить начиная с 2016 года в разных городах страны.