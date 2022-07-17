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В Индии назвали противостояние США с Россией угрозой для президентства Байдена

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Противостояние США с Россией может стоить американскому лидеру Джо Байдену места главы государства при переизбрании на новый срок, считает обозреватель индийской газеты The Statesman Сунил Шаран.

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По мнению Шарана, поддержка США Киева со всеми вытекающими из нее экономическими последствиями снижает шансы Байдена на переизбрание.

«Первым поводом для беспокойства американцев стала высокая инфляция, которую американский президент так и не смог укротить. Бензин подскочил уже до $6 за галлон, и ничто не предвещает улучшений», — пишет автор статьи.

Шаран также указал на провальные попытки Запада «взять под контроль» Россию.

«Запад рассматривает межславянский спор как прекрасную возможность поставить под контроль более крупного славянского врага — Россию. За исключением того, что все, кто пытался наказать матушку-Россию, сами жестоко за это поплатились. Такая участь ожидает и Джо Байдена», — заключил обозреватель индийской газеты.

13 июля американский политический обозреватель, ведущий собственной передачи на Fox News Такер Карлсон раскритиковал Байдена за то, что он предпочитает оказывать помощь Украине, нежели американскому народу во время экономического кризиса.

В тот же день стало известно, что что годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%. Это максимум с ноября 1981 года.

Американцы отмечают серьезное ухудшение экономической ситуации. Так, по результатам соцопроса службы NORC Чикагского университета, недовольство граждан США состоянием экономики достигло самого высокого уровня с 1972 года.

Согласно данным опроса The Harvard CAPS / Harris Poll, рейтинг одобрения Байдена установил новый антирекорд, опустившись до 30%.

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