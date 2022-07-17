Байден опроверг слова саудовского МИДа о Хашокджи

Президент США Джо Байден 17 июля опроверг заявление саудовского МИДа, что не обсуждал с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом убитого журналиста Джамаля Хашокджи.

Накануне министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, который присутствовал на встрече Байдена и бен Салмана, заявил, что не слышал обвинений в причастности принца к убийству Хашокджи.

После возвращения Байдена в США журналисты президентского пула задали ему уточняющий вопрос, действительно ли эта тема не была затронута во время переговоров. Глава государства ответил отрицательно.

15 июля Байден утверждал, что назвал бен Салмана ответственным за убийство журналиста Хашокджи. Он также добавил, что не жалеет о своем намерении превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя» в связи с тем инцидентом.

8 мая The Telegraph заявила, что Саудовская Аравия может подтолкнуть мир к рецессии и усугубить мировые проблемы, если не увеличит добычу нефти. Причиной нежелания Саудовской Аравии «помогать» западным партнерам автор статьи называет возрастающую неприязнь королевского дома к Америке из-за позиции Белого дома по ситуации с Хашокджи. В результате Эр-Рияд не присоединяется к санкциям против России и переориентирует поставки своей нефти на Китай и Индию.

Хашокджи был убит в 2018 году на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его тело было расчленено и уничтожено.