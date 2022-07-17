В МЧС подтвердили гибель пассажиров и пилота разбившегося на Камчатке вертолета
В МЧС подтвердили гибель всех находившихся в разбившемся на Камчатке вертолете «Робинсон», за штурвалом которого сидел российский биатлонист Игорь Малиновский. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе министерства.
«Поисковые работы завершены. Пропавший борт обнаружен попутным вертолетом днем 17 июля в районе перевала Семячкова. К сожалению, при крушении никто не выжил», — сообщили в МЧС.
Ранее в воскресенье источник в экстренных службах сообщил «Известиям», что тела двух пассажиров и пилота вертолета были обнаружены на месте падения вертолета.
Спасатели обнаружили воздушное судно в 13 км южнее вулкана Узон. По данным губернатора Камчатского края Владимира Солодова, вертолет с двумя пассажирами выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов. Он указал, что в день вылета разбившегося вертолета в районе места его крушения наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода.
Вертолет вылетел 16 июля из долины Узон и, по предварительным данным, следовал в село Мильково. В установленное время он не вышел на связь. По данным «Известий», воздушное судно принадлежит ООО «Взлет».
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Малиновский был биатлонистом. Он участник Кубка мира, неоднократный чемпион мира и Европы среди юниоров. В этом году Малиновский окончил учебу в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации.