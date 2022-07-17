Что случилось в мире за ночь, 17 июля: главные новости «Известий»

В ночь на 17 июля, в России и мире произошли следующие важные события: грязевой сель сошел на два жилых дома с сопки Ключевая в Приморском крае, на Камчатке обнаружили сгоревшим пропавший вертолет «Робинсон», ВСУ ракетным ударом разгромили в Алчевске транспортное депо, над Луганском ночью сработали системы ПВО. «Известия» рассказывают о главных новостях.

Новости России — грязевой сель сошел с сопки Ключевая в Приморском крае

Грязевой сель сошел с сопки Ключевая в Приморском крае на два жилых дома в поселке Тимофеевка. Спасатели выдвинулись к месту происшествия незамедлительно.

По информации регионального управления МЧС, из домов извлечены пять человек, среди них двое детей, одна женщина госпитализирована. Двухлетнего ребенка спасатели искали на протяжении ночи и раннего утра в сложных метеоусловиях. В 01:40 мск 17 июля было обнаружено тело ребенка и передано представителям полиции.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что семье ребенка, погибшего во время схода селя в селе Тимофеевка, выделят жилье. Также для пострадавших развернули пункт временного размещения, организуется подвоз воды и хлеба, добавил он.

Новости России — пропавший на Камчатке вертолет «Робинсон» нашли обгоревшим

Из долины Узон в направлении, предположительно, села Мильково 16 июля вылетел вертолет «Робинсон». В установленное время он не вышел на связь. По данным «Известий», воздушное судно принадлежит ООО «Взлет», за штурвалом находился пилот Малиновский И.В. 1997 года рождения.

Утром воскресенья на поиски вертолета вылетели спасатели. Пропавший «Робинсон» обнаружили. Воздушное судно оказалось сгоревшим в 13 км южнее вулкана Узон. Об этом рассказал губернатор края Владимир Солодов.

По его словам, вертолет с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована как туристы. Солодов напомнил, что 16 июля в районе места крушения была низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода.

Новости Донбасса — ночью над Луганском снова сработали средства ПВО

Не менее шести ракет были выпущены в сторону Луганска, над которым снова сработали системы противовоздушной обороны (ПВО) утром воскресенья.

К западу от города был зафиксирован пуск как минимум шести зенитных ракет на перехват воздушных целей. По предварительным данным, признаков падения обломков и разрушений на земле не наблюдалось.

Луганская Народная Республика (ЛНР) регулярно подвергается обстрелам украинских радикалов, которые направляют свои ракетные удары по гражданским объектам.

Это тактика террористов, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. Он добавил, что украинские военные наносят удары по гражданским объектам, так как не имеют возможности противопоставить на поле боя что-то другое.

Новости Донбасса — ВСУ ракетным ударом разгромили в Алчевске транспортное депо

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Алчевску (ЛНР), в результате чего разрушено троллейбусно-автобусное депо. По словам мэра города Альберта Апшева, есть сведения об одном пострадавшем.

Удар пришелся по коммунальному предприятию. Оно занималось городскими перевозками, имело свой троллейбусно-автобусный парк. Предприятие находится в густонаселенном районе города, пояснил Апшев.

По его словам, парк полностью разрушен, хозяйственные постройки и гаражи не подлежат ремонту. Специалисты приступили к разбору завалов.

Новости мира — украинский грузовой самолет «Антонов» рухнул в Греции

Украинский самолет Ан-12 с грузом на борту упал в субботу, 16 июля, в Греции. Он выполнял рейс из Сербии в Иорданию. На его борту находились восемь членов экипажа, пассажиров не было.

Авария произошла из-за отказа двигателей. Пилот запросил у диспетчера аварийную посадку. Самолету разрешили приземлиться в аэропорту Кавалы. Но в какой-то момент сигнал самолета пропал с радаров.

Из-за неизвестной токсичности перевозимого самолетом груза эвакуировали пожарных, врачей и местных жителей на несколько км от места крушения. Мэр муниципалитета Паггайо Филиппос Анастасиадис рассказал, что со стороны упавшего воздушного судна в течение двух часов слышались взрывы.

Позже стало известно, что самолет перевозил 12 тонн опасных материалов, в основном взрывчатых веществ. Местные чиновники не могли подтвердить эту информацию. Также они предоставили разную информацию о количестве людей на борту, сообщило Associated Press со ссылкой на гречески СМИ.

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