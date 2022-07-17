В Приморье возбудили дело после смерти ребенка из-за схода селевого потока
В Приморском крае следователи возбудили уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц администрации Тимофеевского сельского поселения Ольгинского муниципального района после смерти двухлетнего ребенка. Об этом сообщили 17 июля в пресс-службе Следственного комитета РФ по краю.
По версии следствия, еще неустановленные должностные лица из числа работников администрации допустили халатность в части обеспечения гражданской обороны при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
В результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей поздно вечером в субботу, 16 июля, селевой поток повредил несколько жилых домов по улице Ключевой поселка Тимофеевка и погиб двухлетний ребенок.
«На месте происшествия работают следователи, проведен осмотр, назначены судебные экспертизы. Устанавливаются лица, допустившие преступную небрежность», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность; деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»).
В прошлом месяце в Воткинске (Удмуртия) обвинили в халатности инженера управления капитального строительства городской администрации при строительстве парка «Времена года». По данным следствия, с августа 2019 по декабрь 2020 года обвиняемый осуществлял контроль за строительством парка.
При этом он согласовал акты приемки работ, которые фактически не были выполнены или не соответствовали объемам, заявленным в контракте. По результатам согласованных инженером актов подрядчику выплатили 18 млн рублей. На имущество обвиняемого был наложен арест.