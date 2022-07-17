Находившиеся на борту разбившегося на Камчатке вертолета погибли

Все находившиеся на борту разбившегося на Камчатке вертолета «Робинсон» погибли. Об этом сообщил 17 июля «Известиям» источник в экстренных службах.

Он рассказал, что тела погибших были обнаружены на месте падения вертолета.

Камчатские спасатели нашли сгоревшим пропавший накануне вертолет ранее в воскресенье. По информации губернатора Камчатского края, Владимира Солодова, воздушное судно обнаружили в 13 км южнее вулкана Узон.

Он отметил, что вертолет с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов.

Известно, что вертолет вылетел 16 июля из долины Узон и, по предварительным данным, следовал в село Мильково. В установленное время он не вышел на связь. По данным «Известий», воздушное судно принадлежит ООО «Взлет», за штурвалом находился пилот Малиновский И.В. 1997 года рождения.

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