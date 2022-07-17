Реклама
Прямой эфир
Мир
В Совфеде отреагировали на угрозы Киева ударить по Крыму
Мир
Экс-депутат бундестага объяснил последствия энергодефицита для Запада
Политика
Клишас заявил о конце эпохи «господства Запада»
Общество
На Камчатке обнаружили сгоревшим пропавший вертолет «Робинсон»
Мир
Италия заполнила свои газовые хранилища на 65%
Мир
AP сообщило о взрывчатых веществах на борту упавшего в Греции украинского самолета
Мир
Эстония заявила о надеждах получить РСЗО HIMARS к концу 2025 года
Мир
Новая волна дезертирства началась в рядах ВСУ
Мир
Президент БРИКС Ананд сообщила о возможном расширении группы
Мир
В США заявили о нежелании Ближнего Востока укреплять связи с РФ и КНР
Мир
В Иране заявили о провальной политике США на Ближнем Востоке

Находившиеся на борту разбившегося на Камчатке вертолета погибли

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все находившиеся на борту разбившегося на Камчатке вертолета «Робинсон» погибли. Об этом сообщил 17 июля «Известиям» источник в экстренных службах.

Он рассказал, что тела погибших были обнаружены на месте падения вертолета.

Камчатские спасатели нашли сгоревшим пропавший накануне вертолет ранее в воскресенье. По информации губернатора Камчатского края, Владимира Солодова, воздушное судно обнаружили в 13 км южнее вулкана Узон.

Он отметил, что вертолет с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов.

Известно, что вертолет вылетел 16 июля из долины Узон и, по предварительным данным, следовал в село Мильково. В установленное время он не вышел на связь. По данным «Известий», воздушное судно принадлежит ООО «Взлет», за штурвалом находился пилот Малиновский И.В. 1997 года рождения.

Новость дополняется.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022