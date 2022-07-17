Власти Запорожья призвали Киев прекратить оккупацию области

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов призвал президента Украины Владимира Зеленского отдать приказ об отступлении военных из региона. Об этом он заявил 17 июля «РИА Новости».

«Запорожье будет освобождено. Разрабатывается план, чтобы освобождение города прошло с минимальными разрушениями инфраструктуры, несмотря на то что боевики Зеленского заминировали мосты и прочие объекты. Призываем Зеленского отдать приказ о выводе своих войск и прекращении оккупации города», — сказал Рогов.

Он призвал жителей подконтрольной Украине части области покинуть свои дома и найти безопасное место на время городских боев.

«Призываю жителей города быть осторожными. Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность — уезжайте из города на освобожденную территорию. Если такой возможности уже нет — запаситесь продуктами и водой, а также найдите максимально безопасное место в условиях городских боев, к которым ведут Запорожье взявшие в заложники мирное население города террористы Зеленского», — добавил представитель ВГА.

15 июля Рогов заявил, что Запорожье потеряно для Украины навсегда. Он назвал регион неотъемлемой частью России, а большинство жителей видят свое будущее в составе РФ, что подтверждается рядом социологических исследований.

Накануне глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе в начале осени пройдет референдум о вхождении в состав России.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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