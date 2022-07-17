Реклама
Прямой эфир
Мир
В Совфеде отреагировали на угрозы Киева ударить по Крыму
Мир
Экс-депутат бундестага объяснил последствия энергодефицита для Запада
Политика
Клишас заявил о конце эпохи «господства Запада»
Общество
На Камчатке обнаружили сгоревшим пропавший вертолет «Робинсон»
Мир
Италия заполнила свои газовые хранилища на 65%
Мир
AP сообщило о взрывчатых веществах на борту упавшего в Греции украинского самолета
Мир
Эстония заявила о надеждах получить РСЗО HIMARS к концу 2025 года
Мир
Новая волна дезертирства началась в рядах ВСУ
Мир
Президент БРИКС Ананд сообщила о возможном расширении группы
Мир
В США заявили о нежелании Ближнего Востока укреплять связи с РФ и КНР
Мир
В Иране заявили о провальной политике США на Ближнем Востоке
Сюжет:

Власти Запорожья призвали Киев прекратить оккупацию области

0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов призвал президента Украины Владимира Зеленского отдать приказ об отступлении военных из региона. Об этом он заявил 17 июля «РИА Новости».

Область значения: как сейчас живет неподконтрольное украинцам Запорожье
В городах и селах налаживается мирная жизнь несмотря на усилия Киева помешать этому

«Запорожье будет освобождено. Разрабатывается план, чтобы освобождение города прошло с минимальными разрушениями инфраструктуры, несмотря на то что боевики Зеленского заминировали мосты и прочие объекты. Призываем Зеленского отдать приказ о выводе своих войск и прекращении оккупации города», — сказал Рогов.

Он призвал жителей подконтрольной Украине части области покинуть свои дома и найти безопасное место на время городских боев.

«Призываю жителей города быть осторожными. Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность — уезжайте из города на освобожденную территорию. Если такой возможности уже нет — запаситесь продуктами и водой, а также найдите максимально безопасное место в условиях городских боев, к которым ведут Запорожье взявшие в заложники мирное население города террористы Зеленского», — добавил представитель ВГА.

15 июля Рогов заявил, что Запорожье потеряно для Украины навсегда. Он назвал регион неотъемлемой частью России, а большинство жителей видят свое будущее в составе РФ, что подтверждается рядом социологических исследований.

Накануне глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе в начале осени пройдет референдум о вхождении в состав России.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022