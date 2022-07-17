Тело умершего шесть лет назад пенсионера нашли в квартире в центре Москвы
В квартире в центре Москвы нашли тело пенсионера, умершего более пяти лет назад.
По информации АГН «Москва», ссылающегося на источник в правоохранительных органах, тело мужчины 1950 года рождения было обнаружено 14 июля в квартире одного из домов по улице Земляной Вал.
По предварительным данным, смерть наступила шесть лет назад. Уточняется, что следов насильственной смерти не обнаружено. Пенсионер скончался из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.
В апреле 2020 года в квартире на востоке Москвы были обнаружены мумифицированные тела двух сестер пенсионного возраста, которые пролежали там полтора года.