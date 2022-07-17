Семье погибшего при сходе селя ребенка в Приморье предоставят жилье

Семье ребенка, погибшего во время схода селя в селе Тимофеевка Приморского края, выделят жилье. Об этом 17 июля сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью мальчика в Тимофеевке Ольгинского округа во время схода селя... Мы окажем пострадавшим всю необходимую помощь, глава района выделит жилье», — рассказал Кожемяко.

Кроме того, для пострадавших в данный момент разворачивают пункт временного размещения, организуется подвоз воды и хлеба, рассказал Кожемяко.

«Сильные дожди идут уже несколько дней. В Ольгинском муниципалитете перемыты дороги, отрезаны несколько населенных пунктов. Работаем над устранением последствий циклона», — подытожил чиновник.

16 июля МЧС России сообщило о том, что с сопки Ключевой в поселке Тимофеевка в Приморском крае сошел сель. Поток накрыл два жилых дома, из которых было извлечено пять человек, среди них двое детей.

Одна женщина была госпитализирована. Кроме того, сообщалось о начале поисков пропавшего двухлетнего ребенка, который днем позже был найден погибшим.

15 июля сообщалось, что в Приморском крае до 18 июля продлен режим повышенной готовности, местами в регионе вероятны значительные осадки.

Интенсивное формирование дождевых паводков зарегистрировали в южной части Приморского края. Средний подъем воды составил 10–60 см, паводки ожидаются в ближайшие два дня на большинстве рек региона.

Вероятен интенсивный подъем воды до 1,5 м с выходом воды из берегов. За минувшие сутки наибольший подъем воды составил 180 см на малых реках юго-восточного побережья. В регионе уже наблюдается разлив ручьев и размыв пониженных территорий.