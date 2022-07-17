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Сомнолог предупредила об опасности спать с включенным телевизором

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Врач-сомнолог, эксперт медицинского факультета университета «Синергия» Дарья Лебедева предупредила о возможных последствиях любителей спать с включенным светом или работающим телевизором. По ее словам, сон в таких условиях может привести к ожирению, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям.

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«Попытки спать со светом или работающим телевизором могут приводить к нарушению биологических часов. У человека возникают проблемы с засыпанием и пробуждением. Отсутствие качественного сна может приводить к плачевным последствиям. Увеличивается выработка грелина (гормона голода), в результате чего человек хочет больше есть, он набирает вес, а вслед за этим увеличивается риск ожирения, сахарного диабета и различных сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснила врач в беседе с URA.RU.

Сомнолог добавила, что во время сна происходит очищение организма от различных токсинов и выработка антител. И без нормального сна этот процесс нарушается, происходит сбой выработки важных гормонов: мелатонина (гормона сна), соматотропина (гормона роста), лептина (гормона, подавляющего аппетит). Лебедева отметила, что чем качественнее сон человека, тем он лучше чувствует себя в течение дня.

25 мая врач-сомнолог, руководитель Центра медицины сна Александр Калинкин рассказал, что постоянное недосыпание ведет к падению уровня иммунитета. Как следствие, это может стать фактором риска развития онкологических заболеваний. Специалист добавил, что недосыпание также увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В ноябре прошлого года китайские ученые из Хуачжунского университета науки и технологии выяснили, что долгий сон ночью и привычка вздремнуть днем повышают риск развития инсульта. Опасность дневного сна зависит от его продолжительности. Те, кто спал более 90 минут, на 25% чаще сталкивались с инсультом. Те же, кто спал от 30 до 60 минут, менее подвержены риску инсульта.

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