Обозреватель FT Сандбу назвал неудачной идею США ограничить цены на российскую нефть

Попытки администрации президента США Джо Байдена ограничить цены на добываемую Россией нефть — это неудачная идея. Такое мнение 16 июля выразил обозреватель газеты Financial Times Мартин Сандбу.

Сандбу охарактеризовал подобный способ воздействия на рынок «мракобесным», так как сторонники подобных мер концентрируются на недостатках, а не преимуществах рыночных цен на нефть.

По словам обозревателя, подобные меры лишь подчеркнут зависимость мирового сообщества от энергоресурсов и приведут рынок углеводородов в дисбаланс, дополняет «Газета.Ru».

«Те, кто покупает и продает нефть, стремясь подзаработать, котируют нефть марки Brent на сегодняшний день примерно в $98 и около $90 с поставкой в декабре или январе. Таким образом, они либо не согласны с правительством США в том, что санкции ЕС повлияют на мировой нефтяной рынок, либо, что более вероятно, уже просчитали все последствия», — приводит издание слова эксперта.

В той же статье Сандбу обратил внимание на то, что США попытались запугать Евросоюз и потребовать поддержать их инициативу по ограничению цен на российскую нефть во время саммита G7. По его мнению, на последнем саммите G7 Вашингтон нагнал страху на партнеров из ЕС, заставив их в итоговом коммюнике в той или иной форме упомянуть о возможности установить лимит на стоимость топлива.

13 июля глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что США пытаются зафиксировать выгодную для продолжения добычи нефти в РФ стоимость.

Однако ограничение цен на российскую нефть, которое намерен ввести Запад, нарушит еще сильнее глобальную цепочку поставок энергоносителей, что вызовет глобальную инфляцию и замедлит восстановление мировой экономики, уверен декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян.

8 июля президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ сообщил, что российские энергокомпании должны быть готовы к нефтяному эмбарго в санкционном пакете ЕС. Он также отметил, что, невзирая на колоссальное санкционное давление, в российском топливном секторе сохраняется стабильность, а по отдельным показателям заметен рост.