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AP сообщило о взрывчатых веществах на борту упавшего в Греции украинского самолета

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Фото: Соцсети
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Рухнувший в Греции украинский грузовой самолет «Антонов» перевозил 12 тонн опасных веществ. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные СМИ.

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«В самолете находились восемь человек. Он перевозил 12 тонн опасных материалов, в основном взрывчатых веществ. Но местные чиновники заявили, что у них нет конкретной информации о грузе, и предоставили разную информацию о количестве людей на борту», — пишет Associated Press со ссылкой на данные греческих СМИ.

Ранее сообщалось, что из-за неизвестной токсичности груза самолета от него эвакуировали пожарных, врачей и местных жителей.

Также жителям населенных пунктов, находящихся близко к месту крушения, порекомендовали не покидать дома, закрыть окна и носить защитные маски. Власти пока не могут ответить, находились ли на борту упавшего самолета опасные химикаты.

Мэр муниципалитета Паггайо Филиппос Анастасиадис рассказал, что со стороны упавшего воздушного судна в течение двух часов слышались взрывы.

Украинский самолет упал в субботу, 16 июля. Он выполнял рейс из Сербии в Иорданию. На его борту находились восемь членов экипажа, пассажиров не было. Известно, что у самолета отказали двигатели, после этого пилот запросил у диспетчера разрешение на аварийную посадку. После разрешения на посадку в аэропорту Кавалы след самолета пропал с экранов радаров в 10 морских милях к западу от города.

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