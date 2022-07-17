AP сообщило о взрывчатых веществах на борту упавшего в Греции украинского самолета

Рухнувший в Греции украинский грузовой самолет «Антонов» перевозил 12 тонн опасных веществ. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные СМИ.

«В самолете находились восемь человек. Он перевозил 12 тонн опасных материалов, в основном взрывчатых веществ. Но местные чиновники заявили, что у них нет конкретной информации о грузе, и предоставили разную информацию о количестве людей на борту», — пишет Associated Press со ссылкой на данные греческих СМИ.

Ранее сообщалось, что из-за неизвестной токсичности груза самолета от него эвакуировали пожарных, врачей и местных жителей.

Также жителям населенных пунктов, находящихся близко к месту крушения, порекомендовали не покидать дома, закрыть окна и носить защитные маски. Власти пока не могут ответить, находились ли на борту упавшего самолета опасные химикаты.

Мэр муниципалитета Паггайо Филиппос Анастасиадис рассказал, что со стороны упавшего воздушного судна в течение двух часов слышались взрывы.

Украинский самолет упал в субботу, 16 июля. Он выполнял рейс из Сербии в Иорданию. На его борту находились восемь членов экипажа, пассажиров не было. Известно, что у самолета отказали двигатели, после этого пилот запросил у диспетчера разрешение на аварийную посадку. После разрешения на посадку в аэропорту Кавалы след самолета пропал с экранов радаров в 10 морских милях к западу от города.