На поиски пропавшего на Камчатке вертолета отправились спасатели

На Камчатке на поиски вертолета «Робинсон», которым, по предварительным данным, управлял биатлонист Игорь Малиновский, вылетел МИ-8 со спасателями. Информация об этом появилась на сайте пресс-службы МЧС России по Камчатскому краю 17 июля.

«На борту воздушного судна — личный состав поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. С собой у специалистов есть всё необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, к вылету готова дежурная смена региональной поисково-спасательной базы и вертолет территориального центра медицины катастроф.

Ранее, 16 июля, стало известно, что на Камчатке пропал вертолет «Робинсон», летевший в село Мильково. Предполагается, что из-за непогоды вертолет совершил посадку для ночевки в неизвестном месте. Проблемы со связью у машины были изначально.