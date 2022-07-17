Минобороны России показало работу военных медиков в Харьковской области

Минобороны РФ 17 июля опубликовало кадры работы специалистов медицинской службы Западного военного округа по оказанию медицинской помощи мирным жителям Харьковской области во время спецоперации по защите Донбасса.

В освобожденных от боевиков населенных пунктах медики разворачивают мобильные госпитали, где жителям оказывается первая врачебная и доврачебная помощь в круглосуточном режиме.

Оборудование госпиталей позволяет делать осмотр сердца, органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, а также проводить им плановые операции.

Кроме того, в случае необходимости военные медики доставляют тяжелобольных пациентов в Россию для проведения сложных операций.

Жители обращаются за помощью с совершенно разными проблемами — от болей бытового характера до ранений, полученных из-за обстрелов боевиков.

Чаще всего пациенты приходят на прием со старыми травмами для перевязки, с болями сердца, головы, сосудов. Каждый пациент получает от врачей необходимые в лечении лекарства. Для тех, кто не может самостоятельно дойти до медпунктов, предусмотрен обход по жилым домам. Всего же военные врачи принимают каждый день по несколько десятков пациентов.

12 июля корреспондент «Известий» Александр Морозов показал работу российских военных хирургов во время спецоперации в Донбассе. Врачи спасают как военнослужащих России и Донбасса, так и мирных жителей, страдающих от действий радикалов.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».