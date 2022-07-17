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В США заявили о нежелании Ближнего Востока укреплять связи с РФ и КНР
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В США заявили о нежелании Ближнего Востока укреплять связи с РФ и КНР

Белый дом считает, что ряд стран Персидского залива не хотят укреплять связи с РФ и КНР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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В Соединенных Штатах Америки считают, что ближневосточные страны больше не хотят укреплять связи с Россией и Китаем. Об этом в субботу, 16 июля, заявил высокопоставленный чиновник Белого дома.

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«Мы слышали из каждой столицы этого региона, что их первоочередным выбором, их приоритетом являются США. И мы привержены следованию по этому пути и поиску областей сотрудничества», — сказал он.

По словам чиновника, еще полгода назад во многих столицах стран Ближнего Востока был виден «поворот в сторону России и даже Китая по многим направлениям», но теперь это приостановлено в «очень конкретных случаях».

Чиновник также выразил мнение, что страны Ближнего Востока продолжат отношения с РФ и Китаем, поскольку они вполне естественны, однако в конкретных сферах предпочтение будет отдано Вашингтону.

16 июля президент США Джо Байден завершил свой первый в качестве американского лидера четырехдневный визит на Ближний Восток. Главной темой поездки стало сохранение активности США на Ближнем Востоке, чтобы там не образовался вакуум, который заполнили бы Россия и Китай.

При этом 17 июля наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман заявил, что если США будут продолжать придерживаться курса навязывания своих ценностей другим странам, они рискуют потерять всех союзников, кроме членов блока НАТО. Он напомнил, что попытки навязать ценности другим странам, в частности, Ираку и Афганистану, не имели успеха.

13 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал визит американского лидера в Саудовскую Аравию, заявив, что Москва ценит работу с партнерами, в том числе с королевством в рамках договоренностей ОПЕК+, и надеется, что развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами не будет направлено против РФ.

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