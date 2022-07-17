Умер бывший вице-президент FIDE Николай Крогиус

Бывший вице-президент Международной шахматной федерации (FIDE) Николай Крогиус умер в возрасте 91 года. Об этом сообщила Федерация шахмат России (ФШР) в субботу, 16 июля.

Крогиус умер 14 июля в Нью-Йорке. Причины смерти не сообщаются. ФШР выразила соболезнования родным и близким шахматиста.

Николай Крогиус побеждал на чемпионате СССР среди юношей и чемпионате РСФСР. В 1960-х годах стал сначала международным мастером шахмат, а после — гроссмейстером. В 1967 году начал тренировать гроссмейстера и чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского.



В 1981 году Крогиуса наградили орденом «Знак Почета». С 1981 по 1990 год он занимал пост вице-президента шахматной федерации СССР, а с 1981 по 1983 год совмещал эту должность с работой завкафедры шахмат Государственного Центрального ордена Ленина института физкультуры (ГЦОЛИФК). Пост вице-президента FIDE он занял в 1986 году, и покинул его в 1990 году. В США он переехал с семьей в 1998 году.



В течение жизни Крогиус написал около 20 книг и 150 статей о психологии шахмат, учебник по эндшпилю, мемуары «Шахматы. Игра и жизнь» (2011) и «Записки гроссмейстера» (2014).