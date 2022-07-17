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Ученые выяснили влияние норадреналина на память во сне

Гормон стресса норадреналин пробуждает мозг свыше 100 раз в течение ночи
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Фото: TASS/Zuma
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Гормон стресса норадреналин провоцирует пробуждение мозга человека более 100 раз за ночь. При этом такие краткосрочные периоды бодрствования мозга не вредят ему, а, наоборот, улучшают память. К таким выводам пришла группа исследователей из Копенгагенского университета, которая опубликовала результаты своих наблюдений в статье в журнале Nature Neuroscience.

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«Технически вы просыпаетесь, потому что активность мозга в эти очень короткие моменты такая же, как во время бодрствования, однако спящий этого не замечает», — говорят исследователи.

Для исследования механизма сна ученые провели эксперимент на мышах. Полученные выводы применимы и к млекопитающим. Опыт доказал, что короткие волны, вызываемые норадреналином, «перезапускают» мозг, позволяя ему сохранить и обновить полученные ранее сведения.

15 июля ученые Исфаханского университета медицинских наук в Иране выяснили, что темный шоколад способен благотворно влиять на мозг, находящийся в хроническом стрессе. Опыты проводили на 35 крысах, которых разделили на пять групп.

В ходе опытов выяснилось, что все рационы с темным шоколадом уменьшали потребление пищи и массу тела. Кроме того, систематическое употребление темного шоколада обратило вспять неблагоприятное воздействие хронического изоляционного стресса на синаптическую активность мозга и пластичность в области CA1 гиппокампа.

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