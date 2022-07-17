Ученые выяснили влияние норадреналина на память во сне

Гормон стресса норадреналин провоцирует пробуждение мозга человека более 100 раз за ночь. При этом такие краткосрочные периоды бодрствования мозга не вредят ему, а, наоборот, улучшают память. К таким выводам пришла группа исследователей из Копенгагенского университета, которая опубликовала результаты своих наблюдений в статье в журнале Nature Neuroscience.

«Технически вы просыпаетесь, потому что активность мозга в эти очень короткие моменты такая же, как во время бодрствования, однако спящий этого не замечает», — говорят исследователи.

Для исследования механизма сна ученые провели эксперимент на мышах. Полученные выводы применимы и к млекопитающим. Опыт доказал, что короткие волны, вызываемые норадреналином, «перезапускают» мозг, позволяя ему сохранить и обновить полученные ранее сведения.

15 июля ученые Исфаханского университета медицинских наук в Иране выяснили, что темный шоколад способен благотворно влиять на мозг, находящийся в хроническом стрессе. Опыты проводили на 35 крысах, которых разделили на пять групп.

В ходе опытов выяснилось, что все рационы с темным шоколадом уменьшали потребление пищи и массу тела. Кроме того, систематическое употребление темного шоколада обратило вспять неблагоприятное воздействие хронического изоляционного стресса на синаптическую активность мозга и пластичность в области CA1 гиппокампа.