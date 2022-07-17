Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел на востоке Москвы
Мир
Минобороны заявило о создании боевиками опорного пункта в школе Соледара
Мир
Президенты Франции и Турции обсудили создание зернового коридора
Спорт
Махачев сразится с Оливейрой за титул чемпиона UFC в легком весе
Мир
Тони Блэр заявил о конце эры господства Запада
Спорт
«Ахмат» и «Спартак» сыграли вничью в матче первого тура РПЛ
Общество
Путин поздравил участников Международной математической олимпиады
Мир
В Британии предостерегли от конфликта Запада с КНР из-за Тайваня
Мир
ВСУ в Запорожье запланировали взорвать мост и обвинить в «ударах» ВС России
Происшествия
Поезд насмерть сбил двух человек в Москве
Армия
Старший лейтенант Иванников защитил понтонную переправу от боевиков
Сюжет:

Более 40 человек обратились за сутки с просьбой об эвакуации с Украины

0
Фото: ТАСС/Река Александр
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 40 человек обратились за сутки с просьбой эвакуировать их из опасных районов Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России на своем официальном сайте в субботу, 16 июля.

«Я еще поеду на Донбасс, если надо»
Музыкант Григорий Лепс — о глазах людей, уверенных в своей правоте, отсутствии таланта живописца и аншлага на юбилейном концерте в «Лужниках»

«На горячую линию межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 42 обращения с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей», — говорится в заявлении ведомства.

Всего в базе данных зарегистрировано 2 759 354 таких обращения из 2139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики, добавили в ведомстве.

10 июля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что всего с начала спецоперации по защите Донбасса в Россию было эвакуировано 2 434 298 человек, из них 383 402 — дети.

Ранее, 30 июня, сообщалось, что в Россию прибыло более 2,2 млн беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР.

До этого, 16 июня, в МВД РФ заявили, что жители Украины и Донбасса вправе остаться на территории России даже без специальных разрешительных документов.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица, являющиеся гражданами ДНР, ЛНР или Украины, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

4 апреля основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова рассказала «Известиям» о льготах, положенных беженцам в России: они имеют право на социальную защиту, в том числе социальное обеспечение наравне с гражданами России, а также содействие в устройстве детей в детские сады и школы.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022