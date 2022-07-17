Более 40 человек обратились за сутки с просьбой об эвакуации с Украины

Более 40 человек обратились за сутки с просьбой эвакуировать их из опасных районов Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России на своем официальном сайте в субботу, 16 июля.

«На горячую линию межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 42 обращения с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей», — говорится в заявлении ведомства.

Всего в базе данных зарегистрировано 2 759 354 таких обращения из 2139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики, добавили в ведомстве.

10 июля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что всего с начала спецоперации по защите Донбасса в Россию было эвакуировано 2 434 298 человек, из них 383 402 — дети.

Ранее, 30 июня, сообщалось, что в Россию прибыло более 2,2 млн беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР.

До этого, 16 июня, в МВД РФ заявили, что жители Украины и Донбасса вправе остаться на территории России даже без специальных разрешительных документов.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица, являющиеся гражданами ДНР, ЛНР или Украины, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

4 апреля основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова рассказала «Известиям» о льготах, положенных беженцам в России: они имеют право на социальную защиту, в том числе социальное обеспечение наравне с гражданами России, а также содействие в устройстве детей в детские сады и школы.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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