Появились кадры задержания подозреваемого в стрельбе у парка «Сказка»

Главное управление Следственного комитета Москвы опубликовало кадры задержания 45-летнего мужчины, устроившего стрельбу у столичного парка «Сказка» в субботу, 16 июля.

«У меня с ним [с пострадавшим] произошел конфликт. На улице у нас была назначена встреча. Я знаю, что все это [содеянное] некрасиво, нехорошо. Я раскаиваюсь», — сказал подозреваемый во время допроса.

Как сообщило следствие, Кунцевским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ [«Покушение на убийство»].

Ранее в этот день сообщалось, что конфликт между тремя мужчинами у входа в парк аттракционов «Сказка» на западе Москвы закончился стрельбой.

13 июля на востоке Москвы мужчина расстрелял компанию людей в подъезде жилого дома. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ, инцидент произошел примерно в 22:40 в подъезде одного из жилых домов на улице Большая Косинская. Среди пострадавших четыре человека, медицинские работники оказали им первую помощь и госпитализировали.

12 июля в центре Москвы трое мужчин устроили стрельбу в воздух с балкона квартиры. Правоохранительные органы задержали нарушителей, в их отношении составлены протоколы по статье о хулиганстве.

26 июня группа из 20 человек открыла огонь неподалеку от торгового центра «Европейский» на западе Москвы. Как выяснилось, компания неизвестных расположилась в салоне автомобиля Mercedes, чтобы отметить некое значимое событие. Они слушали музыку на полной громкости и периодически стреляли в воздух. Сотрудники правоохранительных органов задержали всех нарушителей.