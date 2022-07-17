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ВСУ ракетным ударом разгромили в Алчевске транспортное депо

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Алчевску Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате чего разрушено троллейбусно-автобусное депо. Об этом «Известиям» сообщил мэр города Альберт Апшев в субботу, 16 июля.

«16 июля в 21:04 по городу Алчевску нанесен ракетный удар со стороны ВСУ. Удар пришелся по коммунальному предприятию. Предприятие занималось городскими перевозками, имело свой троллейбусно-автобусный парк. Предприятие находится в густонаселенном районе города, все хозпостройки, гаражи, административные здания уничтожены. Также уничтожен весь троллейбусный и автобусный парк», — сказал он.

По словам Апшева, на данный момент идет разбор завалов, в работе задействованы городские службы и МЧС. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее, 10 июля, ВСУ обстреляли Алчевск с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

9 июля сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по Алчевску при помощи поставленных Киеву американских систем залпового огня HIMARS.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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