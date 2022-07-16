Президент России Владимир Путин поздравил участников Международной математической олимпиады, проходившей в Осло. Информация об этом появилась на сайте Кремля 16 июля.

«От души поздравляю вас с отличным выступлением на 63-й Международной математической олимпиаде. Искренне рад, что российские школьники продемонстрировали блестящую подготовку, сплоченность команды и победный настрой. Убедительно подтвердили высокое качество российского математического образования», — говорится в заявлении.

По словам президента, завоеванные медали — заслуженная награда за талант, упорный труд, твердый характер и целеустремленность. А также это является подарком тренерам, педагогам и родителям — всем, кто поддерживал участников на пути к успеху.

Ранее, 15 июля, школьники из России завоевали три золотые и три серебряные медали на 63-й Международной олимпиаде по математике в Норвегии.

Международная математическая олимпиада проводится ежегодно с 1959 года. В 2021 году российская команда получила пять золотых и одну серебряную медаль и заняла второе место в общем зачете.

В марте пресс-служба правительства Москвы сообщала, что столица впервые обошла Сингапур и Шанхай и стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников. В 2021 году на международных предметных олимпиадах столичные школьники завоевали 24 награды — из них 19 золотых и пять серебряных.