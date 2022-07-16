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«Известия» показали кадры эвакуации раненого росгвардейца в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бойцы спецназа попали под минометный обстрел возле позиций украинских националистов в Золотаревке Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате чего один росгвардеец был ранен. По словам корреспондента «Известий» Даниила Левина, счет шел на секунды — бойцу необходимо было оказать срочную медицинскую помощь.

«Только что по рации передавали, что состояние его средней степени тяжести. Должны успеть», — рассказал журналист.

На видео слышно, как бойцы вызывают по рации медика. Раненого поместили в боевую машину вместе с медицинским специалистом, а после отправились в госпиталь.

7 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что руководство ВСУ приказало сократить сроки лечения своих раненых военнослужащих и направлять их на фронт без прохождения реабилитации.

Как указали в Минобороны, острая нехватка личного состава подразделений первого эшелона вынудила киевский режим также бросить на передовой фланг нацбатальоны, которые выполняли задачи в тыловых районах в качестве загранотрядов.

4 июля президент России Владимир Путин заявил, что военные, принимавшие участие в освобождении Луганской Народной Республики (ЛНР), должны отдохнуть и накопить новые силы. Президент РФ также отметил, что другие воинские соединения должны продолжать работать над достижением своих ранее обозначенных целей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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