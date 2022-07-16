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Турция отказалась стать «лагерем для беженцев» по желанию Британии

МИД Турции: страна не станет «лагерем для беженцев», как предлагает Великобритания
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tunahan Turhan
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Официальный представитель турецкого МИДа Танжу Бильгич возмутился заявлениям британской прессы о том, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс предложила высылать нелегальных мигрантов в Турцию по примеру Руанды. Его заявление опубликовано в субботу, 16 июля, на сайте МИД Турции.

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«В британских СМИ появились сообщения со ссылкой на министра иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс о том, что она при избрании премьер-министром якобы потребует применения к нашей стране в отношении нелегальных беженцев соглашения, аналогичного с Руандой. Надеемся, что они не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

Он отметил, что за последние восемь лет Турция уже приняла самое большое количество беженцев в мире. Таким образом, Бильгич подчеркнул, что для Анкары не может быть и речи о том, «чтобы взять на себя больше бремени или быть частью инициативы по запросу третьих стран», которая не соответствует международным нормам о праве на убежище.

«Соответственно, мы призываем все страны выполнять свои международные обязательства и брать на себя равную ответственность в вопросах миграции», — заключил он в своем заявлении.

Ранее, 14 июля, стало известно о том, что первый самолет с нелегальными мигрантами отправится в Руанду. По данным СМИ, на первом самолете в Руанду отправятся семь человек. Затраты на перелет составят £500 тыс.

13 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в рамках новой политики нелегальных мигрантов будут отправлять в Руанду, где они будут ждать проверки документов. Им будет предложено остаться жить в этой африканской стране.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со ссылкой на СМИ отметила, что под действие новых правил могут попасть и украинские беженцы.

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