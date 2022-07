Диетолог назвала повышающие риск развития слабоумия группы продуктов

Завтрак из большого количества продуктов с насыщенными жирами повышает риск развития слабоумия. Об этом предупредила дипломированный диетолог Дана Эллис Ханнес в беседе с изданием Eat this Not that.

При этом она отметила, что небольшое количество насыщенных жиров не принесет вреда для здоровья. Но тут же подчеркнула, что чрезмерное потребление может привести к нежелательным проблемам и даже к деменции.

По ее словам, проведенные исследования доказывают, что именно насыщенные жиры и добавленный сахар сильнее всего повышают риск развития болезни Альцгеймера.

Диетолог рекомендовала ограничить потребление сливочного масла, сыра, бекона, картошки фри не только на завтрак, но и в целом.

Кроме того, она добавила, что когнитивные способности ухудшают и переработанные мясные продукты.

Также для сохранения здоровья мозга стоит отказаться или существенно уменьшить количество сахара в рационе, а также никогда не пропускать завтрак, так как именно этот прием пищи заряжает энергией и помогает сосредоточиться.

13 июля врач-терапевт и нутрициолог Светлана Горяйнова назвала продукты, которые ухудшают работу мозга. Так, по ее словам, употребление соли и быстрых углеводов может ухудшить работу мозга.

При этом она подчеркнула, что много соли содержится в колбасных изделиях, сосисках, буженине, фастфуде, китайской еде, сухариках и чипсах, соевом соусе и маринованных продуктах.