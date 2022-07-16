Реклама
Прямой эфир
Мир
Турция отказалась стать «лагерем для беженцев» по желанию Британии
Мир
FT узнала о попытках США запугать ЕС для ограничения цен на нефть из России
Мир
В минобороны Украины допустили удары из HIMARS по Крыму
Мир
Байдену вновь предрекли импичмент при провале демократов на выборах
Спорт
«Крылья Советов» обыграли «Оренбург» в первом туре ЧР по футболу
Мир
Российские силовики обнаружили схрон с оружием в лесу под Херсоном
Мир
В ФРГ предрекли катастрофические последствия из-за эгоизма стран ЕС
Спорт
Футболист Роберт Левандовски перейдет в «Барселону»
Мир
Мужчина погиб при обстреле ВСУ Кировского района Донецка
Экономика
Сделка по продаже Starbucks находится в завершающей стадии
Мир
Российская армия перебросила БМПТ «Терминатор» под Северск

Диетолог назвала повышающие риск развития слабоумия группы продуктов

Диетолог Ханнес: завтрак из большого количества продуктов с насыщенными жирами повышает риск развития слабоумия
0
Фото: Global Look Press/Jürgen Pfeiffer
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Завтрак из большого количества продуктов с насыщенными жирами повышает риск развития слабоумия. Об этом предупредила дипломированный диетолог Дана Эллис Ханнес в беседе с изданием Eat this Not that.

Подружиться с головой: неврологи дали советы по улучшению работы мозга
Интеллектуальная нагрузка и сбалансированное питание помогут в этом

При этом она отметила, что небольшое количество насыщенных жиров не принесет вреда для здоровья. Но тут же подчеркнула, что чрезмерное потребление может привести к нежелательным проблемам и даже к деменции.

По ее словам, проведенные исследования доказывают, что именно насыщенные жиры и добавленный сахар сильнее всего повышают риск развития болезни Альцгеймера.

Диетолог рекомендовала ограничить потребление сливочного масла, сыра, бекона, картошки фри не только на завтрак, но и в целом.

Кроме того, она добавила, что когнитивные способности ухудшают и переработанные мясные продукты.

Также для сохранения здоровья мозга стоит отказаться или существенно уменьшить количество сахара в рационе, а также никогда не пропускать завтрак, так как именно этот прием пищи заряжает энергией и помогает сосредоточиться.

13 июля врач-терапевт и нутрициолог Светлана Горяйнова назвала продукты, которые ухудшают работу мозга. Так, по ее словам, употребление соли и быстрых углеводов может ухудшить работу мозга.

При этом она подчеркнула, что много соли содержится в колбасных изделиях, сосисках, буженине, фастфуде, китайской еде, сухариках и чипсах, соевом соусе и маринованных продуктах.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022